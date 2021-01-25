سلطان عمان يصدر مراسيم بإعادة تنظيم مجلسي الدفاع والأمن الوطني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر السلطان طارق بن هيثم ، سلطان سلطنة عمان، اليوم الاثنين، ثلاثة مراسيم سلطانية سامية قضى المرسوم الأول بإعادة تنظيم مجلس الدفاع وقضى الثاني بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني وقضى الثالث بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

وجاءت تفاصيل المراسيم السلطانية كالتالي:

– مرسوم سلطاني رقم 12/ 2021 بإعادة تنظيم مجلس الدفاع.

– مرسوم سلطاني رقم 13/ 2021 بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني.

– مرسوم سلطاني رقم 14/ 2021 بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.



