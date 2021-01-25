زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.2 درجات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان اليوم دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 105 كيلومترات في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة بأقصى شمال باكستان.

وشعر بهزة الزلزال سكان مناطق وادي سوات وكوهستان وأيبت آباد ومظفر آباد، مما أجبر السكان على الخروج من منازلهم تحسباً لوقوع هزة ارتدادية.

