البيئة: 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية متاحة للاستثمار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- جدة

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تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة عمل حول فرص استثمار أراضي الأوقاف في الجزء الجنوبي الغربي للمملكة مع عرض واف لبيانات 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية متاحة للاستثمار في هذه المنطقة.

وأوضح المدير العام للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزارعة الدكتور بندر بن محمد الصقهان أن الورشة ستقام يوم الأربعاء 27 يناير 2021.

استثمار أراضي الأوقاف

وتناقش ورشة العمل فرص استثمار أراضي الأوقاف بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة والتي سيدشنها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ونائب المحافظ للمصارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن بن محمد العقيل، وسيتحدث عن جهود وكالة الوزارة في تنمية الجزء الجنوبي الغربي للمملكة الدكتور إبراهيم عارف مستشار وكيل الوزارة ومدير مبادرة زراعة المدرجات ،وسيتحدث المهندس مشبب القحطاني من صندوق التنمية الزراعية عن دور الصندوق في دعم المشاريع الزراعية.

تطوير قطاع الزراعة

وسيتحدث الأخصائي في تطوير قطاع الزراعة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن دور ودعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم المشاريع الزراعية ، وسيتحدث رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان عن دور التعاونية في مجال التنمية الزراعية في المملكة.

فرص استثمارية واعدة

وسيتحدث محمد ال خضيرة ممثل الهيئة العامة للأوقاف عن الفرص المتاحة للاستثمار في أراضي الأوقاف الزراعية واليتها، وسيتحدث الدكتور إبراهيم التركي عن القطاع الخاص وفرص الاستثمار للأراضي الأوقاف في الجزء الجنوبي الغربي، وسيتم الحديث عن دور القطاع الخاص في ذلك وشركة جازان كنموذج.





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