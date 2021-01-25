«الشورى»: على هيئة المساحة تفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏أكد مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية للعام المالي 1440/ 1441 هـ، اليوم الاثنين، على هيئة المساحة الجيولوجية التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة.

وقال المجلس، أنه على هيئة المساحة الجيولوجية التنسيق مع وزارة الطاقة لتحديد مناطق التصدعات في أماكن حقول الزيت والغاز نتيجة عمليات استخراجها وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة مقدمة من عضو المجلس نبيه البراهيم.