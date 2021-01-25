شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بإعادة النظر في هيكلته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الشورى، قرار بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/ 1441 هـ.

وتضمن القرار، ضرورة تنسيق المستشفى مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين.

كما تضمن التوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي ، وتوفير الإمكانات اللازمة له.

بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكلته وتوجهه الاستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق.