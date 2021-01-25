شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشارة أسرية: على الزوجات مشاركة أزواجهن تشجيع الأندية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالبت المستشارة الأسرية والمجتمعية بسمة جمعة، أمس الاثنين، الزوجات بمشاركة أزواجهن تشجيع الأندية التي يشجعونها في كرة القدم، تجنباً لحدوث ظاهرة الجمود الفكري.

وأوضحت المستشارة بسمة جمعة، خلال مشاركتها مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن الجمود الفكري هو عكس المرونة ومعناه الثبات على شيء واحد وعدم الرغبة في تغييره والتفكير المتصلب تجاه الأمور والنظر إليها بزاوية واحدة.

وأشارت المستشارة الأسرية، إلى أن الجمود الفكري هو تفكير ضيق وتقليد عميق لا يمكن أن تتولد منه حلول وإبداعات، فالشخص يستخدم نفس الأدوات والوسائل القديمة فيحصل على نفس النتائج،كما أن الحياة تحتاج قدراً أكبر من المرونة، وأن الشخص المرن يرى حلاً لكل مشكلة، بينما صاحب الجمود الفكري يرى مشكلة في كل حل.

وأكدت على الزوجات بمحاولة مشاركة أزواجهن بعض اهتماماتهم كتشجيع الأندية التي يشجعونها، والاحتفال معهم حال فوز الفريق ولا بأس من حفظ أسماء عدد من اللاعبين وارتداء قميص الفريق المفضل.