شكرا لمتابعة خبر عن مخالفات تمنعك من تجديد رخصة القيادة ونقل ملكية المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور أن هناك بعض المخالفات تمنع تجديد رخصة القيادة ونقل ملكية المركبة إلى الغير.

وقالت إن هذه المخالفات تتمثل في إيقاف خدمات، ايضا في حال وجود مخالفات مرورية، فيلزم تسديد المخالفات عند نقل ملكية المركبة من شخص لآخر.

وفي حالة تجديد رخصة القيادة، بين المرور أنه يجب أولا سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الطبي، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص للمواطن في بوابة "أبشر".