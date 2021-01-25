شكرا لمتابعة خبر عن مخالفون يستغلون تطبيق اعتمرنا ويحصلون على 50 ريال مقابل الحجز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استغل أحد منفذون حجوزات " اعتمرنا "، التطبيق بطريقة غير رسمية ونظامية، حيث قاموا بتحديد مبلغ 50 ريالا للفرد الواحد و30 ريالا لكل فرد للعائلة المكونة من أكثر من شخصين.

وذكرت مصادر صحفية أن هؤلاء الأشخاص يقومون بتنفيذ الحجز وإصدار التصاريح وإرسالها عبر الجوال فور اكتمال جميع البيانات، وفقا " للوطن ".

وأشار إلى أنه يتم تحديد الموعد المتفق عليه من العميل وإصدار التصاريح وإرسالها عبر الجوال، على أن يقوم بتحويل أجور الأتعاب والمتابعة للحساب البنكي.

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