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بالفيديو.. الطبيبة التي أعطت والدها اللقاح تروي التفاصيل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الطبيبة دانة العتيبي، أمس الأحد، تفاصيل قيامها بالإشراف على إعطاء والدها اللقاح المضاد لفيروس المستجد في مركز اللقاحات.

وقالت الطبيبة، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أنها انضمت لمركز اللقاح منذ حوالي شهر، وفوجئت بأن والدها على نفس الخط الذي تتواجد فيها لإعطاء اللقاح.

وأوضحت الطبيبة دانة، أن تلك اللقطة هي أجمل لقطة مرت عليها منذ ممارستها مهنة الطب منذ تخرجها من عامين، كما أنها سعيدة وفخورة بأنها هي من أعطت لوالدها الجرعة، مشيدة بجهود الكادر الصحي في مركز اللقاحات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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