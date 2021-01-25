شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الطبيبة التي أعطت والدها اللقاح تروي التفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الطبيبة دانة العتيبي، أمس الأحد، تفاصيل قيامها بالإشراف على إعطاء والدها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في مركز اللقاحات.

وقالت الطبيبة، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أنها انضمت لمركز اللقاح منذ حوالي شهر، وفوجئت بأن والدها على نفس الخط الذي تتواجد فيها لإعطاء اللقاح.

وأوضحت الطبيبة دانة، أن تلك اللقطة هي أجمل لقطة مرت عليها منذ ممارستها مهنة الطب منذ تخرجها من عامين، كما أنها سعيدة وفخورة بأنها هي من أعطت لوالدها الجرعة، مشيدة بجهود الكادر الصحي في مركز اللقاحات.