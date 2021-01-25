شكرا لمتابعة خبر عن إنشاء غرف عزل جديدة وإعادة تأهيل الغرف الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الصحة عن مشروع لإنشاء وإعادة تأهيل غرف عزل للأمراض المعدية ، لرفع العدد الحالي لغرف المملكة وهو 2200 غرفة في كافة المناطق .
ويهدف ذلك لتأمين احتياجات القطاع الصحي ، خاصةً بعدما أبرز وباء كورونا أهمية زيادة حجم الإستعدادات للأوبئة والأمراض المعدية .
وأكدت وزارة الصحة على أهمية توفر هذه الإشتراطات ف غرف العزل :
1- يجب أن تحتوي غرفة العزل على دورة مياه خاصة .
2- أن تحتوي على غرفة نوم خاصة بالمشتبه فيه بالعدوي .
3- توفر الخدمات الأساسية كالمياه الساخنة والكهرباء ووسائل الإتصال والتكييف .
4- يفضل توفير الإنترنت والتليفزيون .
5- توفير الماء والغذاء .
6- توفير المطهرات ومستلزمات النظامة .
7- تقديم التوعية الصحية وطرق الوقاية .