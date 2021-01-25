شكرا لمتابعة خبر عن 3 أبناء يرفعون قضية حجر ضد والدهم لتبرعه لجهات خيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت المملكة قيام رجل أعمال بالتقدم لمكتب محاماة لرفع قضية عقوق ضد أبنائه الثلاثة، الذين هددوا بالحجر عليه بعدما تبرع بنصف أملاكه لجهات خيرية، قائلين أنه يعاني من الزهايمر وغير مؤهل.

وأكد الأب أن أبناءه مستمرون في تهديده، إما بالتنازل عن فكرته أو رفع قضية حجر عليه، بحجة أنه ليس مؤهلا لإدارة أملاكه، متخذين فرصة إصابته بنوبة نسيان بعد تعرضه لحادث مروري قبل عامين، وأدت لحدوث مشاكل صحية مدعين بأنه أصيب بالزهايمر، بحسب صحيفة "الوطن" .

ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني صالح عبد السلام، أن غالبية قضايا الحجر المرفوعة على الوالدين تكون نتيجة جشع الأبناء، لذلك حين ترفع هذه القضايا يطلب إحضار تقرير طبي عن حالة الأب أو الأم، من جهة مختصة معترف بها، من مستشفى حكومي، يثبت أن أحد الوالدين فاقد الأهلية.