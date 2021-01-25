الجوازات: سريان هوية مقيم شرط إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يشترط سريان صلاحية هوية مقيم؛ لإلغاء الخروج النهائي، مشيرة إلى أن ذلك الإجراء يتم عبر منصة «أبشر».

وذكرت الجوازات، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مقيم بهذا الشان، أنه «يتم الإلغاء عبر منصة (أبشر) أو (مقيم لصاحب العمل)، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات، أن التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع التمديد لتأشيرة الزيارة عن ١٨٠ يومًا، ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك.

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