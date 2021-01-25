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الجوازات: سريان هوية مقيم شرط إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

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الرياض - محمد عبدالله - التمديد للزيارة لا يتجاوز 180 يومًا

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يشترط سريان صلاحية هوية مقيم؛ لإلغاء الخروج النهائي، مشيرة إلى أن ذلك الإجراء يتم عبر منصة «أبشر».

وذكرت الجوازات، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مقيم بهذا الشان، أنه «يتم الإلغاء عبر منصة (أبشر) أو (مقيم لصاحب العمل)، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات، أن التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع التمديد لتأشيرة الزيارة عن ١٨٠ يومًا، ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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