الضمان الصحي: 500 ألف ريال الحد الأقصى لتغطية علاج السرطان

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن الحد الأقصى لتغطية علاج مرض السرطان هو 500 ألف ريال خلال مدة وثيقة التأمين.

وذكر المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن في هذا الخصوص، أنه «تلتزم شركات التأمين بتغطية علاج مرضى السرطان للمشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، وبحد المنفعة الأقصى 500 ألف ريال خلال مدة الوثيقة».

وقال المواطن في استفساره: هل التأمين الصحي يغطي الأمراض الخبيثة مثل السرطان وعلاجها؟

من جهة أخرى، أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه للحصول على التغطية التأمينية يلزم زيارة أحد مقدمي الخدمة المعتمدين لوثيقة المؤمن له.

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