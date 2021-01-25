جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة والأحساء

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توافر (20) وظيفة متنوعة، للرجال والنساء، من حملة «الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى»، وذلك للعمل في الرياض، وجدة، والأحساء.

وأوضحت جامعة الملك سعود، أن الوظائف الشاغرة تشمل التالي: مسؤول تدريب الحماية من الحريق، مراقب إطفاء، مسؤول المناوبات، مساعد إداري ثاني، أمين مختبر، مسؤول شؤون الطلاب ثاني، أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي، مشرف المالية.

كما تشمل الوظائف: مساعد مدير مركز تعليم الأطفال، محلل معلومات القوى العاملة، إخصائي مزايا وتعويضات، محلل أول السياسات والأنظمة، مشرف خدمات ترفيه الموظفين، مستشار قانوني أول، مساعد أمين مكتبة، مساعد مكتب، إخصائي توظيف ثاني، داعم فني ثان، مراقب السلامة، مشغل كمبيوتر للرسومات المكتبية.

وأشارت إلى أنه يشترط في المتقدم او المتقدمة، أن يكون سعودي الجنسية، وتوافر خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب في الوصف الوظيفي، وإجادة استخدام الحاسب الآلي.

وأوضحت أن التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: http://bit.ly/2P8xOKA

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