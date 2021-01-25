«المرور» يوضح حالتين تمنعان تجديد رخصة القيادة ونقل ملكية المركبة

أوضح المرور السعودي أنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة مع وجود إيقاف خدمات، مشيرًا إلى أن المخالفات تمنع نقل ملكية المركبة.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة مع وجود إيقاف خدمات.

وفي السياق ذاته، أوضح المرور أنه يلزم تسديد المخالفات عند نقل ملكية المركبة من شخص لآخر.

وحول إجراءات تجديد رخصة القيادة، أشار المرور إلى أنها تتضمن: سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الطبي، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص للمواطن في بوابة (أبشر).

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