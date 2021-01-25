رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس غداً بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الاثنين، طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة، وسماءً غائمةً جزئياً على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

درجات الحرارة

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة فتسجل كل من مكة والقنفذة 32 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف والقريات 3 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

