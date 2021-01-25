الزعاق: موسم الربيع يبدأ بعد 13 يوماً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن يوم أمس الأحد كان أول أيام الشبط الثاني ويتميز بأن أجواءه متقلبة.

وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أن موسم العقارب سيأتي بعد 13 يوماً، وقدومه يعني بداية موسم الربيع”.

وتابع الدكتور خالد الزعاق أن موسم الشبط يكون انفصالياً ومتقلب الأجواء والعنصر الأساسي المتقلب فيه هي الرياح.

وأشار الدكتور خالد الزعاق إلى أن المواسم الانفصالية تحاول الأجواء فيها أن تمتزج مع بعضها، لذلك تكون حركة الرياح فيها متقلبة.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الاثنين، طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة، وسماءً غائمةً جزئياً على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

درجات الحرارة

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة فتسجل كل من مكة والقنفذة 32 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف والقريات 3 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

