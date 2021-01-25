بنك التنمية يعلن بدء التقديم للمرحلة الثانية من نفاذ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن بنك التنمية الاجتماعية، مساء أمس الأحد، عن بدء التقديم للمرحلة الثانية من منتج التمويل “نفاذ”.

وقال بنك التنمية في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بدأت عملية التقديم للمرحلة الثانية من نفاذ”.

الارتباط الاستراتيجي

وأوضح بنك التنمية أن منتج نفاذ يرتبط مع الهدف الاستراتيجي لبنك التنمية الاجتماعية وهو تعزيز الاكتفاء المالي من خلال تسهيل الوصول إلى المنتجات التمويلية لممارسة العمل الحر والأسر المنتجة.

وأضاف بنك التنمية أن منتج نفاذ يتقاطع مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وتابع بنك التنمية أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل منتج نفاذ من خلال الرابط التالي هنا

تفاصيل منتج نفاذ

يذكر أنه يمكن التقديم للحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية إلكترونيًّا؛ خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، علمًا بأن المنتج التمويلي ينقسم إلى مسارين، الأول نقدي يصل إلى 60 ألف ريال، والمسار الثاني هو (النقل والتوصيل التشاركي) ويستلم من خلاله الممول مركبة للعمل بها.

وتستغرق رحلة التقديم للحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية من 5 إلى 7 أيام فقط.

وكان بنك التنمية الاجتماعية، قد أوضح أن نفاذ هو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة؛ حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي في مجالات الخدمات التخصصية أو التجارة الإلكترونية أو الحرف اليدوية أو النقل التشاركي.

وتتعدد أهداف منتج نفاذ التمويلي؛ حيث تتمثل في النقاط التالية:

• تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن.

• فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد.

• رفع جودة حياة متابعات الخليج 365 السعودي.

• توفير دخل إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

• الحد من الائتمان غير الرسمي.

• خفض نسبة البطالة.

ويستهدف “نفاذ” الفئات التالية:

• فئة الموظفين براتب 10 آلاف وأقل لمسار الخدمات التخصصية.

• فئة موظفين براتب 5 آلاف ريال وأقل لمسار النقل التشاركي.

• كل العاطلين عن العمل وبدون راتب.

• فئة غير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

