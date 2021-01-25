شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم إسعاف الرجل للمرأة إذا تعرضت لحادث مروري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر حكم تقديم الرجل إسعافات للمرأة حال تعرضها لحالة طبية طارئة كحادث مروري.

وقال السبر خلال لقائه ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة" إن الضرورات تبيح المحرمات ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة، وأهل العلم وضعوا لها ضوابط، مشيرًا أن الضرورة تقدر بقدرها ومن الخطأ أن نجعلها ضرورة في كل شيء.

وأضاف "، أنه في حالة وقوع حـادث مروري فإن القاعدة هنا لا ضرر ولا ضرار، ويجب استنقاذ النفس ويعفى الشخص من كل المسائل لإنقاذ تلك الروح.

وأشار إلى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة إذا رأوا غيرهم بحاجة للإنقاذ أن يسارعوا في ذلك وليس عليهم ذنب.