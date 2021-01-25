شكرا لمتابعة خبر عن والد ضحية استئصال الغدة التناسلية يقاضي متحدثا بوزارة الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

قرر والد الطفل نهار الحارثي، ضحية استئصال الغدة التناسلية بالطائف، مقاضاة 3 قياديين ومتحدث في وزارة الصحة أمام المحكمة الإدارية في مكة المكرمة.

وكان حكم قد صدر قبل 3 أشهر بإدانة طبيب وممرض وإلزامهما بدفع 150 ألف ريال مناصفة وتبرئة آخرين، وهو ما اعترض عليه المحامي والوكيل الشرعي للضحية.

وتعود القضية إلى قبل عام، حين راجع نهار مستشفى الملك فيصل ورفضوا علاجه لعدم وجود كرت العائلة، ما أدى إلى فقد الطفل إحدى الغدد التناسلية.