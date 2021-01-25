شكرا لمتابعة خبر عن ما لا تعرفه عن المرأة الوحيدة التي حضرت اجتماع ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

لفت حضور إحدى السيدات الاجتماع الذي عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الأنظار، حيث تساءل الكثير عن هويتها ومنصبها.

والسيدة هي " شيهانة العزاز " تشغل منصبي المستشار القانوني العام، والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العام منذ 2018.

والسيدة شيهانة حاصلة على البكالريوس في القانون من جامعة " درهام " في بريطانيا، وسبق أن عملت مديرا للصفقات التجارية بإدارة الشؤون القانونية عام 2017.

والعزاز هي المرأة الوحيدة التي حضرت الاجتماع، وكانت مجلة " فوربس الشرق الأوسط " اختارتها ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال.