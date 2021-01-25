شكرا لمتابعة خبر عن للزوجة حق فسخ النكاح حال غياب زوجها عنها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر عن حالات الخلع بالتراضي بين الزوجين دون الحاجة لحكم قضائي، بموجب مشروع النظام الجديد للأحوال الشخصية الذي يجري دراسته.

وتفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق، أو ادعى الإعسار بالنفقة الواجبة، ولها أن تطلب فسخ العقد فورًا، بحسب عكاظ.

وبموجب مشروع النظام الجديد، سيكون للزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب غياب زوجها ما لم تكن غيبته لعمل.

وللزوجة طلب فسخ النكاح بسبب فقد زوجها أو غيابه بعد مضي مدة تقدرها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ تغيبه.