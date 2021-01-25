إحصائية دولية.. السعوديون آخر شعب في العالم يذهب للنوم

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كشف تطبيق “سليب ساليك” المتخصص في قياس وجودة النوم في العالم، أن السعوديين من أكثر الشعوب التي تفضل النوم متأخرًا.

ويقدم تطبيق ” sleep cycle ” إحصائية أسبوعية عن عادة النوم لدى الشعوب، حيث أشار إلى أن السعوديين كانوا آخر شعب يذهب للنوم على مدار الأسبوع الماضي.

وأظهرت الإحصائيات أن السعوديين يذهبون إلى النوم عند الساعة 1:22 وهو ما يضعهم في المرتبة الأولى عالميًا كآخر شعب يذهب للنوم ويليهم الأتراك في المرتبة الثانية عند الساعة 1:21 وفي المرتبة الثالثة المصريون عند الساعة 1:13.

فيما جاء شعب جنوب إفريقيا أول شعب في العالم يذهب للنوم مبكرًا وذلك عند الساعة 11:6 ثم جواتيمالا عند الساعة 11:13 وفي المرتبة الثالثة عالميًا الشعب الكوستاريكي حيث يذهب للنوم عند الساعة 11:16 . Source sabq





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