رجل أعمال ” ستيني ” يبحث عن عروس بمهر مليون ريال وراتب شهري 50 ألف

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انتشر إعلان للزواج على نطاق واسع بين المواطنين الذين أظهروا اهتمامهم بما ورد فيه، حيث تضمن شروط وامتيازات الرجل الراغب في الزواج من مواطنة عشرينية.
وجاء نص الإعلان كالتالي: ” رجل أعمال سعودي عايش بلندن عمره 60 سنة، غير متزوج وبصحة جيدة، يرغب في الزواج من المملكة من 20-23 سنة، مثقفة دون أي عملية تجميل، استعداد للسفر الدائم بين لندن ونيويورك ودبي وجدة والرياض، الإقامة أغلب الوقت لندن، المهر مليون ريال وراتب شهري 50 ألف ريال ” .
ووفقا لما ورد في الإعلان فإنه سيتم التواصل خلال أسبوع بمن وقع عليها الاختيار،ولمن تنطبق عليها الشروط إرسال الإسم كاملاً وصورة شخصية حديثة مع رقم الجوال والعمر والطول والوزن ومستوى الدراسة.
وأشعل إعلان الزواج جدلا واسعا بين متداوليه، حيث تم التفاعل معه بصور ساخرة وطريفة.
Source slaati
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