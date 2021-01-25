مصير مواطنين قتلا فتاة بعد خطفها بالخرج

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تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة الرياض، من ضبط مواطنين قتلا فتاة بعد خطفها في الخرج.
وتفصيلا، تلقت شرطة محافظة الخرج بلاغاً من مواطنة عن تغيب ابنتها البالغة من العمر 26 عامًا، حيث أسفرت نتائج إجراءات الاستدلال الأولية والمتابعة الأمنية عن العثور على جثمانها مدفوناً بمنطقة صحراوية.
وألقت شرطة الخرج، القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفائها ووفاتها، ويجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.
Source slaati
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