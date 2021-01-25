- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
︎ :
.
أظهرت صورة متداولة مكان إصابة المواطنة التي تعرضت لإطلاق نار من مسدس زوجها داخل غرفة النوم في منزلهم بمدينة جدة.
ووثقت الصور، المواطنة تعرضت لرصاصة اخترقت رقبتها، فيما ظهرت الآثار الموجودة في رقبتها، بالإضافة إلى إصابات في يدها، وفقا للزميلة ” عكاظ “.
وكانت الضحية التي رفعت القضية قالت أمام محكمة الأحوال الشخصية بجدة من أجل فسخ عقد نكاحها، إن زوجها أخبرها في إحدى المرات رغبته في أن يقدم لها مفاجأة.
وأوضحت بعد أن أشعل الشموع في غرفة النوم، ووضع الغطاء على زوجته زاعمًا برودة الأجواء، فوجئت بإطلاق رصاصة عليها من سلاح ناري كان بحوزته اخترقت رقبتها من الخلف وخرجت من الأمام “.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الصور الأولى للمواطنة التي تعرضت لطلق ناري من مسدس زوجها في غرفة النوم بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.