شاهد.. الصور الأولى للمواطنة التي تعرضت لطلق ناري من مسدس زوجها في غرفة النوم بجدة

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أظهرت صورة متداولة مكان إصابة المواطنة التي تعرضت لإطلاق نار من مسدس زوجها داخل غرفة النوم في منزلهم بمدينة جدة.

ووثقت الصور، المواطنة تعرضت لرصاصة اخترقت رقبتها، فيما ظهرت الآثار الموجودة في رقبتها، بالإضافة إلى إصابات في يدها، وفقا للزميلة ” عكاظ “.

وكانت الضحية التي رفعت القضية قالت أمام محكمة الأحوال الشخصية بجدة من أجل فسخ عقد نكاحها، إن زوجها أخبرها في إحدى المرات رغبته في أن يقدم لها مفاجأة.

وأوضحت بعد أن أشعل الشموع في غرفة النوم، ووضع الغطاء على زوجته زاعمًا برودة الأجواء، فوجئت بإطلاق رصاصة عليها من سلاح ناري كان بحوزته اخترقت رقبتها من الخلف وخرجت من الأمام “.

Source slaati

