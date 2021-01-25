︎ :
.
قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أمس الأحد، إنه تم ضبط مخالفات على بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، الذين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا ومن ضمنها عدم ارتداء الكمامات أو التقيد بمسافات التباعد.
وأضاف طلال الشلهوب، أن تراخي البعض في التقيد بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، أدى إلى ارتفاع الإصابات في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن مجموع المخالفات التي تم إيقاعها لمخالفات الإجراءات الاحترازية بلغت 84.807 مخالفات في كل مناطق المملكة، مبينا أن رجال الأمن موجودون؛ لرصد أي مخالفة للإجراءات الوقائية.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء عاجل من ” الداخلية ” تجاه بعض مشاهير السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.