شاهد.. جولات أمنية مكثفة لضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

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نفذت الجهات الأمنية جولات مكثفة في الأماكن العامة، لضبط مخالفي الإجراءات والبروتوكولات الصحية والاحترازية لموجهة فيروس كورونا المستجد. وأظهر مقطع فيديو نشره “سناب الداخلية”، قيام رجال الأمن بضبط عدد من المخالفين وتحرير مخالفات ضدهم لعدم ارتداء الكمامات ومخالفة الإجراءات الاحترازية. Source akhbaar24.argaam





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