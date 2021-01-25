التلفزيون الإيراني يتهم روحاني بتعاطي المخدرات!!

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اعتذر علي عسكري، مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، لرئيس البلاد حسن روحاني، بعد اتهام رجل دين له بتعاطي المخدرات في لقاء مباشر، مما دفع روحاني للتهديد برفع قضية ضد التلفزيون.
وقال عسكري أمس الأحد: “نعتذر لمشاهدي التلفزيون والرئيس المحترم السيد حسن روحاني عما صدر من تصريحات غير محسوبة لأحد الضيوف على شاشتنا”.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب روحاني للشؤون القانونية، أنه يعتزم مقاضاة التلفزيون الحكومي بتهمة “التشهير”.
وزعم رجل الدين، أحمد جهان بزرغي، عضو هيئة التدريس في معهد الثقافة والفكر الإسلامي، أن روحاني غير مهتم بمشاكل البلاد وقال: “ربما يجلس المسؤول في منزله بجانب الموقد متجاهلا ما يحصل في بلاده ولا یتواصل مع الوزراء”.
ومصطلح الجلوس بجانب الموقد يستخدم في إيران للدلالة على متعاطي المخدرات.
وطالب مكتب الرئيس الإيراني، هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم توضيح، متهما المؤسسة بإهانة الرئيس روحاني، وهي مؤسسة يعين ويعزل رئيسها من قبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.
Source almnatiq
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