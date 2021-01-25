“الإحصاء” تعلن انخفاض عدد المشتغلين الأجانب وارتفاع المواطنين بالربع الثالث

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أبرزت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث 2020، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض عدد المشتغلين الأجانب بنحو 257.2 ألف مشتغل مقارنة بالربع الثاني من 2020.

كما أشارت نتائج المسح إلى ارتفاع عدد المشتغلين السعوديين بنحو 81.9 ألف موظف خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بالربع الذي سبقه ليصل عددهم إلى 3.25 مليون موظف.

يشار إلى أن سوق العمل السعودي قد تأثر خلال الربع الثاني والثالث من العام الماضي بآثار جائحة كورونا.

Source almnatiq

