الأحوال : رغم انفصال الأبوين .. تغيير اسم المولود بإقرار منهما

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الاشتراط اللازم لتغيير اسم المولود من قبل الأم أو الأب، سواء كانا منفصلين أم لا.

وتفاعلت «الأحوال المدنية» مع استفسار مغردة حول إمكانية تغيير اسم مولودها الرضيع (في حضانتها)، إذ أفادت الأم بأن الأب قام بتسمية المولود باسم غير مناسب، تساءلت عن الإجراء المتبع عند رغبتها بتغيير الاسم بعد انفصالها عن والده، مراعاة لمشاعر الطفل بين أقرانه.

ورداً على ذلك، أعلنت «الأحوال المدنية» أن تغيير الاسم يجب أن يكون بموجب إقرار من الأب والأم.

يذكر أن تعديلات وزارة الداخلية على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية المعتمدة أخيراً أوضحت أنه يتم تغيير الاسم الأول لمن كان عمره أقل من 18 عاماً بموجب إقرار من والديه أو تفويض منهما عن طريق المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، أو وكالة خاصة، أو عن طريق وليه الشرعي.

Source almnatiq

