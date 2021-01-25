شكرا لمتابعة خبر عن " العنف الأسري " يتدخل لحماية فتاة مهددة بالقتل في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الاثنين، مع حالة فتاة تدعى " رهف " تعرضت للتعنيف على يد والدها، في تبوك.

وكان وسم " رهف مهددة بالقتل " قد تصدر تويتر، وسط مناشدة للجهات المعنية بحماية الفتاة.

ومن جانبه قال مركز بلاغات العنف الأسري: " إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل والدها، فقد تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاسرية بتبوك ".

وأشار إلى أنه تم توفير الحماية اللازمة للفتاة وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.