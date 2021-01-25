شكرا لمتابعة خبر عن النظام الجديد للأحوال الشخصية: يحق للزوجة الامتناع عن بيت الزوجية حتى تقبض مهرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعكف الجهات المختصة على مراجعة وإعداد مشروع نظام الأحوال الشخصية لإقراره.

ويتضمن مشروع النظام آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، وغيرها.

وبموجب المادة التاسعة من النظام فيمنع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم الـ18 من عمره ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً، بعد التحقق من مصلحته في الزواج.

كما يشترط رضا الزوجين لصحة عقد الزواج، الإيجاب من الولي، شهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، بحسب عكاظ.

ويحق للزوجة الامتناع عن دخول بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويُهيأ لها المسكن، وإذا رضيت بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيصبح دينا في ذمة الزوج.

وتفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده.