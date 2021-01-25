تقرير يكشف أبرز القطاعات المستهدفة ضمن خطة الخمس سنوات لصندوق الاستثمارات العامة

كشف ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021/ 2025، وأيضًا الإنجازات التي حققها الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية.

وتحدث ولي العهد عن مضاعفة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال في عام 2020م، مقارنة بـ570 مليار ريال في العام 2015، لافتًا إلى مضاعفة هذا الرقم؛ ليكون 4 تريليونات ريال في 2025م، ثم إلى 7 تريليونات ريال في عام 2030م.

لكن ما القطاعات التي سيركز عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في استراتيجيته الجديدة؟

قناةCNBC ذكرت أن الصندوق ركّز على 10 قطاعات خلال السنوات الماضية، لكن في استراتيجيته الجديدة سيركز على 13 قطاعًا تتركز في الطيران والدفاع والمركبات والنقل واللوجيستيات والأغذية والإسكان وغيرها من القطاعات الحيوية التي سيضخ فيها الصندوق مزيدًا من الاستثمارات.

وفيما يتعلق بالوظائف، فقد استحدث الصندوق 331 ألف وظيفة خلال السنوات الماضية، لكن المخطط أن يرتفع هذا الرقم إلى مليون و100 ألف وظيفة بحلول عام 2025. وبشأن مساهمة الصندوق في الاقتصاد السعودي، أكد ولي العهد أن الصندوق التزم بضخ 150 مليارًا في السنوات الخمس الماضية، ومن المنتظر أن يستمر هذا الضخ في التزايد حتى العام 2025.

ما هي القطاعات التي سيركز عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في استراتيجيته الجديدة؟



وما حجم الاستثمارات التي التزم الصندوق بضخها سنويا في الاقتصاد السعودي؟



التفاصيل مع مراسل CNBC عربية في #السعودية .. عطالله_الشمري pic.twitter.com/Y8X6PUAXyn — CNBC Arabia (@CNBCArabia) January 24, 2021

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