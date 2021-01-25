«الأرصاد» عن طقس الاثنين: سماء غائمة على جنوب غرب وغرب المملكة

توقع «المركز الوطني للأرصاد»، الأحوال الجوية ليوم غد الاثنين؛ لافتًا إلى استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، أشار «المركز» إلى أن «الطقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة، مع سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر «مركز الأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية؛ بسرعة بين 16-42 كم/ساعة.

وأشار «مركز الأرصاد» إلى ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، والبحر سيكون متوسط الموج.

.وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة بين 15-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الاثنين:

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