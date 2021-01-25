السعودية اليوم / الصين تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 124 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 89115 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4635.

// انتهى //

05:43ت م

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شنغهاي 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 89115 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4635.// انتهى //05:43ت م0176

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