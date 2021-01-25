السعودية اليوم / مصر تسجل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 674 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في 161817 حالةً من ضمنهم 126497 حالة تم شفاؤها، و 8959 حالة وفاة.

// انتهى //

03:39ت م

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القاهرة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ووفاة 57 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في 161817 حالةً من ضمنهم 126497 حالة تم شفاؤها، و 8959 حالة وفاة.// انتهى //03:39ت م0170

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