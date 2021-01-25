

تونس 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 2059 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية في بيانها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس 197 ألفا و 373 إصابة ،فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و 234 حالة.

// انتهى //

02:49ت م

0168



تونس 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت تونس 2059 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 80 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة التونسية في بيانها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس 197 ألفا و 373 إصابة ،فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و 234 حالة.// انتهى //02:49ت م0168

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تسجل 2059 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.