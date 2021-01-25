شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني: لا يمكن للسعودية خلع زوجها وهي " متكيه في البيت " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، بأن المرأة السعودية لا يمكنها ‎خلع زوجها، دون اتخاذها الإجراءات القضائية.

وقال عجب: " المرأة السعودية لا يمكنها خلع زوجها وهي متكيه في البيت كما يشاع، لأن خدمة توثيق الخلع تتم الكترونيا، إذا كان الزوجين متفقين على الخلع وديا " .

وتابع: " أما إذا كان هناك نزاع وكانت الرغبة للزوجة، فيجب عليها إكمال الاجراءات القضائية، بداية بجلسة منصة تراضي ".