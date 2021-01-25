︎ .

استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة “تستمر استراتيجية الصندوق للفترة (2021 – 2025م) في تمكينه من تحقيق الأهداف الموكلة له للإسهام في تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة والتقنية، وبناء شراكات اقتصادية جديدة، وتحقيق رؤية المملكة لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح”. ☑️ منجزات السنوات الماضية للصندوق: ▫️وصلت الأصول تحت إدارة ولي العهد الامير محمد بن سلمان ما يقارب 1.5 تريليون ريال. ▫️استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. ▫️إنشاء 4 مشاريع كبرى. ▫️إطلاق 10 قطاعات جديدة. ▫️تأسيس 30 شركة جديدة. ☑️ مستهدفات الخمس سنوات القادمة: ▫️مضاعفة حجم الأصول تحت الإدارة ليتجاوز 4 تريليون ريال. ▫️استحداث 1.8 مليون وظيفة جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر. ▫️الاستثمار في 13 قطاع استراتيجي. ▫️ضخ 150 مليار ريال سعودي سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي. ▫️المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. ▫️رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له.





كانت هذه تفاصيل خبر استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.