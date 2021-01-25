شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية في بقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة صحة البيئة، ببلدية محافظة بقيق، أمس، جولات على المقاهي ومحال الحلويات، للتأكد من تطبيق أنظمة اشتراطات صحة البيئة وسلامة المنتجات الغذائية. وأسفرت الحملات عن ضبط 4 محلات مخالفة، وتوجيه إنذارين، وذلك خلال 12 جولة.

وبيَّنت البلدية أنه جرى وضع خطة عمل لنشاط صحة البيئة تستهدف المحلات والمنشآت الصحية، وتكثيف الرقابة والمتابعة بجولات صباحية ومسائية، كما كثفت جهودها للاهتمام بسلامة المواطنين والمقيمين.