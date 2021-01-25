شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج توعوي عن «الإيدز» لمنسوبي تعليم الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة الشرقية، الخميس الماضي، عن بُعد، في فعاليات اليوم العالمي للإيدز، من خلال برنامج توعوي لمنسوبي تعليم المنطقة.

وشمل البرنامج: تعريف الإيدز، ورحلة الفيروس داخل الجسم، وطرق العدوى، وأعراض الإيدز، والفحوص المستخدمة، والتعايش مع المرض، إلى جانب حقوق المرضى.

من جهته، بيّن المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن حدود خارطة التعليم واسعة ولا تقف مكتوفة الأيدي بالاعتناء فقط بتجويد وتطوير العملية التعليمية، إنما تمتد أياديها لرفع سقف ثقافة الوعي الصحي بين أوساط منسوبيها كافة، وخاصة أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات، باعتبارهم يشكلون الشريحة الأوسع من المجتمع، وذلك بدعم مباشر من وزارة التعليم؛ ترجمة لتحقيق الرؤية السعودية الطموحة 2030 التي تسعى حكومتنا الرشيدة - وفقها الله - إلى أن تجعلها واقعًا يعيشه ابن هذا الوطن وينعم به.

وأشارت مدير إدارة الصحة المدرسية لبنى الدرباس، إلى أن البرنامج استهدف منسوبي مدارس المنطقة كافة، إلى جانب مشاركة أولياء الأمور، وهدف بالدرجة الأولى لرفع سقف الوعي لتجنب الإصابة بهذا المرض، إضافة إلى توجيه عدة رسائل صحية للتعريف بمرض الإيدز، وأعراضه وطرق الوقاية منه.