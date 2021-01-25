شكرا لقرائتكم خبر عن سفلتة وتطوير 40 ألف متر طرق بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية محافظة القطيف أعمال صيانة وتطوير وسفلتة شوارع حي الحسين بمساحة 40 ألف متر مربع، وذلك ضمن مشاريع صيانة الطرق بالمحافظة.

ويأتي المشروع استمرارًا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، ويتضمن أعمال دهان خطوط المرور والبردورات، وإنشاء معابر مشاة ولوحات إرشادية وتحذيرية، وذلك ضمن خطة تغطية جميع بلدات وأحياء المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة.