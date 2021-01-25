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محافظ حفر الباطن: توفير كافة الإمكانات لمواصلة المسيرة التعليمية

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الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله -، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات.

جاء ذلك خلال استقباله مدير التعليم بحفر الباطن، محمد القحطاني، في ديوان الضيافة بالمحافظة، والذي قدِم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديرًا لإدارة التعليم بالمحافظة، حيث تمنى سموه التوفيق للقحطاني في مهام عمله الجديد.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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