شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الأتربة من شوارع القليب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة الخدمات، التابعة لبلدية القليب، تنظيف الطرق وإزالة الأتربة، في القليب والهجر التابعة، ضمن أعمالها للمحافظة على المظهر العام، في إطار تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة صحة البيئة، جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات.