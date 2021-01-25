شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال فواصل التمدد على طريق «الدمام - الخفجي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، من استبدال فواصل التمدد المتضررة لجسر التابلاين على طريق «الدمام - الخفجي»، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية.

وواصل فرع النقل أعماله في استبدال فواصل التمدد لعدد من الجسور، لصيانة طرق النعيرية، بالإضافة إلى أعمال إصلاحات الحواجز المعدنية الواقية بطريق «بقيق - الظهران»، ضمن أعمال الصيانة العادية، ورفع مستوى السلامة المرورية.

كان الفرع قد انتهى من تنفيذ أعمال الكشط وإعادة السفلتة على طريق «الهفوف - النعيرية»، بطول 4 كيلو مترات، بكامل عرض الطريق، وطول 6.5 كيلو متر عرض الطريق، من إجمالي 10 كيلو مترات، ضمن أعمال الصيانة الوقائية.

وأزاح فرع النقل، الرمال المتجمعة على سطح الإسفلت بجوار الحواجز المعدنية على طريق «بقيق - الظهران» نتيجة العواصف الرملية، ضمن أعمال الصيانة العادية.