شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة سعة «مستشفى العيون» لـ200 سرير.. و40 كرسيا لـ«غسيل الكلى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت اللجنة الأهلية لأصدقاء الصحة بمدينة العيون في محافظة الأحساء، حرصها ومتابعتها لمستشفى مدينة العيون، من خلال المطالب والخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، وجانب من احتياجات الأهالي، ومطالبهم المتكررة، التي تأتي مزامنة مع التوسع العمراني والسكاني لمدينة العيون.

وحصرت اللجنة الأهلية تلك المطالب، ورفعها للشؤون الصحية بالأحساء، وعقدت عدة لقاءات واجتماعات معهم، وذلك قبل تشكيل التجمّع الصحي، وجاء في مقدمة تلك المطالب: زيادة السعة السريرية للمستشفى إلى 200 سرير، وتمت الموافقة عليه سابقًا من قبل مجلس المنطقة الشرقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وتم رفعه إلى مقام وزارة الصحة.

وأشارت إلى مشروع مركز غسيل الكُلى بالمستشفى بسعة 40 كرسيًا، وتطوير قسم النساء والولادة والحضانة، وإنشاء مركز صحي متطور فئة «ميقا»، وتخصيص أرض له بمساحة 20 ألف متر مربع، وافتتاح عدد من العيادات التي يحتاج إليها الأهالي كعيادة الجلدية والعيون، وتطوير المراكز الصحية وخدماتها في كل من «العيون، المراح، الوزية»، وغيرها من المطالب الملحّة.

يُذكر أن اللجنة الأهلية قد وضعت كافة المطالب السابقة وغيرها على طاولة إدارة التجمّع الصحي بالمحافظة خلال اجتماع اللجنة الأهلية مؤخرًا برئيس التجمع الصحي بالأحساء د. أحمد الشعيبي، والرئيس التنفيذي د. خالد الملا، والذي بحثت فيه كافة الملفات المتعثرة والمطالب الملحّة للأهالي.

وأشادت اللجنة الأهلية بالاستقبال الراقي لأعضاء اللجنة من قبل التجمع الصحي وتفهمهم للمطالب والتأكيد على العمل بتطوير المنظومة والخدمات الصحية في الأحساء، ومن ضمنها مدينة العيون، وسط آمال أن ترى تلك المطالب النور في القريب العاجل للحاجة الماسة، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة - يحفظها الله - للقطاع الصحي بشكل خاص ولكافة القطاعات بشكل عام.