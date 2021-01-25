شكرا لقرائتكم خبر عن كنس الرمال بأحياء الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة النظافة، التابعة لبلدية الظهران، أعمال الكنس وإزالة الرمال والأتربة بشوارع بمدينة الظهران، ضمن مشاركتها في حملة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وكانت إدارة الشؤون الفنية، التابعة للبلدية، قد انتهت من أعمال السلامة المرورية بمدخل حي الجامعة، وحي القصور، أسفل كوبري طريق الأمير محمد بن فهد.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة صحة البيئة جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.