شكرا لقرائتكم خبر عن 1606 بلاغات و1149 استفسارا لـ«940» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية 1606 بلاغات، و1149 استفسارًا، و10 تقارير، بالإضافة إلى 115 طلبًا، وذلك خلال أسبوع، وبالتحديد في الفترة بين 17 و23 يناير الجاري.

شملت المخالفات 118 بلاغًا عن أعطال الإنارة، و590 للنظافة العامة، و19 للمباني، و12 بشأن الاستثمار، إضافة إلى 535 عن الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و4 للأمن والسلامة، و218 لصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، و38 بشأن الحدائق، و72 للأسواق.

من ناحية أخرى، تلقى المركز، يوم أمس الأول، 13 بلاغًا صحيًا بمخالفة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيدـ19»، منها 6 بلاغات تتعلق بعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و3 بلاغات بوجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى 4 بلاغات بشأن مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال، ولم يتلقَ المركز أي بلاغات بشأن النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، أو مخالفات مساكن العمال.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبًا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء، وذلك باتباع الملصقات الأرضية، لضمان مسافة آمنة بمقدار متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر.