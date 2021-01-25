شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 20 ألف م3 أنقاضا و114 لوحة مخالفة خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية وسط الدمام، أكثر من 20 ألف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم داخل الأحياء السكنية، ورفع 180 سيارة تالفة في المنطقة الصناعية «الخضرية»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات بالأمانة، وذلك خلال أعمال الإصحاح البيئي، خلال العام الماضي، التي شملت إزالة الأنقاض ورفع البسطات المخالفة، ضمن برامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأشار رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، إلى إزالة أكثر من 114 لوحة دعائية مخالفة ومعالجة 43 تشوهًا بصريًا في عدد من الأحياء السكنية والطرق، وذلك في إطار تطوير البيئة العمرانية وتحسين المشهد الحضري العام.

وأضاف: إن البلدية كثفت أعمال النظافة العامة، بهدف رفع المستوى الصحي ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، من خلال إزالة التشوهات البصرية، ورفع وإزالة الأنقاض داخل الأحياء السكنية والعمل على توفير وتطهير حاويات النظافة في الحدائق العامة والمتنزهات ومتابعة الباعة الجائلين ورفع البسطات المخالفة.

وعلى صعيد متابعة الباعة الجائلين، قال الشمري: إنه تم تكثيف الرقابة العامة في الأسواق والطرق العامة ورفع أكثر من 13291 بسطة مخالفة من البضائع المتنوعة والفواكه والخضراوات، وذلك بالتعاون وبمساندة من الجهات الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية، وذلك ضمن جهود البلدية للتصدي لظاهرة البيع الجائل.

ودعا الشمري الجميع للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات عن الخدمات البلدية، من خلال الاتصال على مركز البلاغات «940».

من ناحيته، ذكر المواطن هشام السليم أن الجهود التي تقوم بها بلدية وسط الدمام، ليست مستغربة، ما يؤكد استمرار عمليات النظافة والعمل بشكل مستمر من أجل المحافظة على البيئة، الأمر الذي يرفع من مستوى الوعي، والعمل على أن تكون البيئة نظيفة دومًا. وأكد المواطن نايف العسوم أن مشاريع النظافة والعمل المستمر من أمانة الشرقية والبلديات المساندة، هو دليل على العمل المجدول، مضيفًا: «نحن كمواطنين سنكون داعمين لكافة جهود الأمانة والعمل بخط متواز من أجل المحافظة على البيئة العامة، والعمل أن تكون بيئتنا خالية من الشوائب ومن المخلفات».